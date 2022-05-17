Skandal başkanın rüşvet bavulu patladı

Aydın'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin eski başkanı Hulusi Akşit'in zimmet davasında 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasının kesinleşmesinin ardından birlik başkanlığı koltuğuna 2012'de oturan Selahittin Çetindoğan, başkanlığı döneminde toplantıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Antalya'daki lüks otellerde yaparak adeta saltanat sürmeye başladı.

SKANDALI YENİ ASIR DUYURDU

Çetindoğan'ın, son olarak yoga eğitmeni olan kızı Gamze Çetindoğan ve kız kardeşi Aysun Aydın'ı birlikte işe alarak maaşa bağlaması bardağı taşıran son damla oldu. Bu skandalı Yeni Asır okuyucularına 'Esnaf Birliği'ni aile şirketi yaptı' başlığıyla duyurdu. Seçimlerden 20 gün önce kızının ve kız kardeşinin maaşa bağlandığının duyulması üzerine delegeler 15 Mayıs'ta gerçekleşen Birlik Başkanlığı seçimlerinde Çetindoğan'ı devirdi.

GİDERAYAK BAVUL DAĞITTI

İcraatlarından çok skandallarıyla konuşulan Çetindoğan, Birliğin seçimli genel kurulunda koltuğunu kaybetmemek için 600 civarında üyeye, tanesi 300 lira olan bavul dağıttırdı.

Bavulların faturasını birliğe kestiren Çetindoğan, giderayak 200 bin liralık yük bıraktı. Bavulları alan üyeler ise, tercihlerini diğer başkan adayı Muhammet Ali Künkçü'den yana kullandı. Künkçü, seçimde aldığı 324 oyla başkanlık koltuğuna otururken Çetindoğan'ın dönemi sona erdi.

ESNAFIN PARASI HARCANDI

Yeni başkan Künkçü, Çetindoğan'ın birliğe borç bırakmasına tepki göstererek, "Federasyon da üyelerine çeşitli hediyeler dağıtıyor ancak Çetindoğan'ın bavullarının maddi değeri çok yüksek. Bavulların dağıtılması nedeniyle birliğe 200 bin lira borç bırakıldığı söz konusu fakat ben tam anlamıyla ne kadar borç bırakıldığını inceleteceğim. Esnafın parası çarçur edilmemeliydi" diye konuştu.

'CEBİNDEN ÖDESİN'

ÇETİNDOĞAN'IN esnafın parasıyla bavul dağıratarak şov yapmasına tepki gösteren üyeler, "Kızlarına maaşa bağladığı yetmiyormuş gibi bir de esnaftan toplanan aidatlarla seçimde şov yaptı. Bavulların parasını da birliğe fatura ettirmiş. Yeni yönetim Çetindoğan döneminde yapılan harcamaları inceletmeli. Bu bavulların parasını da Çetindoğan cebinden ödemeli" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKÇE