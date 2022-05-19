‘Bu çamurlu suyla ne yapmamızı bekliyorlar’

AYDIN'IN Efeler ilçesindeki Çiftlikköy Mahallesi'nde, ev ve işyerlerinin musluklarından çamurlu su akıyor. Sorunun uzun zamandır devam ettiğini belirten mahalle sakinleri soruna çözüm bulunmasını istedi.

'BELEDİYEYE İLETTİK'

Mahallede kahvehane işleten Bahri Seyyar, işyerinde geçen yıl belediyeye içme suyunun çamurlu aktığı yönündeki şikayetlerini ilettiklerini ancak konunun hala çözülmediğini belirtti. Çeşmeden akan suyun küflü olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Seyyar, "İnsanların çeşmeden içtiği su bu. s Bu suyla ne yapmamızı bekliyorlar. Aydın belki dünyanın en pahalı suyunu içiyor ama zehir içiyoruz burada. Müşterilerimize Çakırbeyli'den su doldurup damacanayla getiriyoruz" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI