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Haberler Aydın Törenin davetsiz misafirleri

Törenin davetsiz misafirleri

Nazilli Belediyesi’nin İP’li Başkanı Engin Kürşat Özcan’ın vatandaşların şikayetlerine rağmen toplatmadığı sokak köpekleri, 19 Mayıs kutlamalarının yapıldığı meydana baskın yaptı!

20.5.2022

Törenin davetsiz misafirleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İP'li Belediye Başkanı Engin Kürşat Özcan'ın daha önce vatandaşların defalarca şikayet etmesine rağmen toplatmadığı sokak köpekleri 19 Mayıs kutlamalarının yapıldığı meydana baskın yaptı. Törene katılan protokol ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İP'li Belediye Başkanı Özcan ve zabıta memurları köpekleri alandan kovaladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün sabah Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören alanına hazır bulunan protokol üyeleri, öğrenciler ve törene katılan vatandaşların yanı sıra, törenin sürpriz misafirleri de vardı.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN OLDU
Tören esnasında alana gelen davetsiz sokak köpekleri protokolün önünde birbirleri ile oynamaya başladı. Tören boyunca alanda bulunan köpekleri uzaklaştırmak isteyen görevliler ise bunu başaramadı. Zaman zaman alanda bulunan öğrencilerin arasında dolaşan köpekler tedirginliğe yol açarken, alanda ilginç görüntüler oluştu.

BAŞKAN MÜDAHALE ETTİ
Sokak köpeklerinin protokolün hemen önünde yatmasıyla rahatsız olan Başkan Özcan, köpeklere müdahale etmeleri için eliyle işarette bulundu. Köpeklerin öğrencilerin arasında da dolaşması tedirginliğe yol açtı. Köpeklerin meydanda çoğalmaları üzerine önce Başkan Özcan, daha sonra zabıtalar müdahale ederek köpekleri meydandan kovalamaya çalıştı. Köpekler zabıtalar tarafından uzun uğraşların ardından meydandan uzaklaştırıldı.

İHSAN KARATAŞ

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