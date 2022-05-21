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Haberler Aydın Duvarı yıkılan fabrikada çalışan 8 işçi yaralandı

Duvarı yıkılan fabrikada çalışan 8 işçi yaralandı

21.5.2022

Duvarı yıkılan fabrikada çalışan 8 işçi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesi Aynakadın mevkiinde faaliyet gösteren bir kayısı fabrikasının cephe duvarı yıkıldı. O esnada içeride fabrikada eleme bandında çalışan yaklaşık 30 kadın işçiden 8'i yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, fabrika içerisindeki makineler de zarar gördü.

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