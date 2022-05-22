Kadınlar cenazeyi taşıyıp erkek terörünü lanetledi

Aydın'ın Söke ilçesinde öldürdükten sonra kocasının intihar süsü vermeye çalıştığı Zehra Çiçek gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlçede geçen ay kocası tarafından öldürülen Sedan'ın ardından Zehra Çiçek'in tabutunu da omuzlarında taşıyan kadınlar erkek terörünü lanetlediler.

4 ÇOCUK ANNESİ

Söke'de geçtiğimiz 6 Nisan'da boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi Nail Sedan (54) tarafından pompalı tüfekle öldürülen 4 çocuk annesi Esma Sedan'ın acısı dinmemişken bir kadın daha cinayete kurban gitti. İlçede bu kez 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Zehra Çiçek, kendisini aldattığını iddia eden kocası Mehmet Çiçek'in silahından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti. Eşini sırtından vurarak öldüren, daha sonra silahını kanlar içerisinde yerde yatan eşinin eline tutuşturarak olaya intihar süsü vermeye çalışan cani koca, yalanın ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERKEKLER SEYRETTİ

Cinayete kurban giden Zehra Çiçek ilk önce Atatürk Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Kadınlar, Zehra Çiçek'in de tabutuna erkeklerin el sürmesine izin vermedi. Kadınlar, Çiçek'in tabutunu omuzlarında musalla taşına kadar taşıdı. Göz yaşları içinde mezarlığa getirilen Çiçek'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa defnedildi. Öldürülen Zehra Çiçek'in kızları Pınar ve Pelin Çiçek'in mezarlıktaki 'Annem bizi bırakıp gitme' feryatları yürekleri dağladı.

"YÜREĞİMİZ YANDI"

Bir ay içinde 2 kadının cinayete kurban gitmesine tepki gösteren kadınlar, "Esma Sedan'ın acısı dinmemişten yaşanan dehşet yine yüreğimizi yaktı. Bir kardeşimiz daha koca şiddetinden canından oldu. Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana karşı sıfır tolerans ile mücadele edilmesini istiyoruz. Artık kadınlarımızı cinayet kurban vermek istemiyoruz" diye konuştu.