Adaletsizliğe isyan edip görevi bıraktı

Aydın'da Nazilli Belediyesi'ni kamu zararına uğratmasıyla gündeme gelen İYİ Partili Kürşat Engin Özcan'ın ilçedeki dernekler arasında ayrım yapması tepki çekti. Başkan Özcan'ın adaletsizliğine isyan eden İYİ Parti Nazilli Yönetim Kurulu üyesi ve Nazilli Kent Konseyi Otizm Çalışma Grubu Başkanı Serdal Yaman partiden istifa ettiğini açıkladı.



KİNDARLIĞIN BÖYLESİ

İstifasının ardından Özcan'a yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunan Yaman, "2019'da Nazilli'de açılan Aydın Otizm Derneği Temsilciliği'ne 3 yıldır bir toplu iğne dahi destek vermeyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın kindarlığı bana partimden istifa kararı aldırdı. Türkiye'de bir ilk olarak Nazilli Kent Konseyi'nde kurduğum Otizm Çalışma Grubu Başkanlığı'ndan ve yine ilk olarak Nazilli Kent Konseyi'nde kurduğum Afet ve Kriz Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı'ndan istifa ediyorum" dedi.





'YAPTIĞIM ÇALIŞMALAR HEBA OLDU'

İP'Lİ Yaman, sözlerine şöyle devam etti: "Diğer derneklerin dernek binaları var iken, sadece Otizm Derneği'nin binası yoktur. Yaklaşık 10 yıldır yoğun bir şekilde yapmış olduğumuz ve birçok ilklere imza atmış olduğumuz çalışmalar, Başkan Kürşat Engin Özcan ve parti yönetimi yüzünden heba olmuştur. Kürşat Engin Özcan'a tüm desteğimi çekmiş bulunmaktayım."

KAIZM YÖRÜKCE