Gazilere yapılan büyük ayıptan dönmedi

Kuşadası'nda gazi ve şehitlerin uğrak yeri olan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği lokalindeki çile devam ediyor. CHP'li Kuşadası Belediyesi, derneğin tek katlı lokalini yıkıp iki katlı asansörü olmayan bina tahsis etmişti. Merdiven çıkamayan gazilerin mağduriyetini Yeni Asır'ın gündeme taşımasının ardından binaya asansör yapılması için talimat veren Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2 aydır binaya çivi bile çaktırmadığı ortaya çıktı. Günel'in verdiği söz sadece fotoğraflarda kaldı.

YENİ ASIR DUYURMUŞTU

Türkiye'yi ayağa kaldıran vefasızlık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Güneydoğu Gazisi Volkan Güleç'in Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Lokali'ne jandarmanın yardımıyla çıkartılış anındaki görüntülerle ortaya çıkmıştı. Tek katlı dernek lokalinin belediye tarafından yıkılmasından sonra tahsis edilen binaya erişebilmek için gazilerin yaşadığı eziyeti tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren görüntüler büyük tepki çekmişti. Olay büyüyünce yardım çağrılarına kulak tıkayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de açıklamak zorunda kalmıştı. Yeni Asır'ın manşetten verdiği haberin ardından Kuşadası Belediyesi, şehit ve gazi ailelerine tahsis ettiği yeni dernek binasının fiziki koşullarını elverişli hale getirmek amacıyla harekete geçti. Belediye, bu çilenin sona erdirileceğini duyurdu.

SADECE ÖLÇÜM YAPTILAR

Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarının engelli asansörü için ölçü aldığını gösteren fotoğraflar eşliğinde yapılan haber servislerinde, Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile çalışmaların başlandığı duyuruldu. Ancak ölçüm yapıldığı günden bu yana geçen 2 aylık süre içerisinde belediye ekipleri binaya bir çivi bile çıkmadı. Bu çilenin sürmesi yüzünden gaziler, 19 Mayıs gibi özel bir günde de bile bir araya gelemedi.

'BİZE BİR ASANSÖRÜ BİLE FAZLA GÖRDÜ!'

JANDARMA ekiplerinin yardımı sayesinde binaya girdiği görüntülerle Türkiye'nin gündemine gelen gazilerden Volkan Güleç, Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine verdiği sözü tutmadığı için gaziler olarak bu durumun kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Güleç, "Biz bu vatan için canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Yaptığımız fedakarlıklar karşısında bize verilen değer bu mu olacak? Beklediğimiz tek şey anlayış ve saygı görmek. Ama bir asansörü bile bize fazla görüyorlar" diyerek isyan etti. MURAT ŞENBAKLAVACI