Mermer atölyesinde korkunç son! Spiral bıçağı kafasına saplandı

Olay, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru 51 yaşındaki Tayfun Yorulmaz, kendisine ait mermer işleme dükkanında kesim yaptığı sırada sprailin karbon bıçağı henüz bilinmeyen bir sebeple kafasına girdi.