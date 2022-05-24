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Haberler Aydın Mermer atölyesinde korkunç son! Spiral bıçağı kafasına saplandı

Mermer atölyesinde korkunç son! Spiral bıçağı kafasına saplandı

Aydın Söke'de bulunan bir mermer atölyesinde gerçeklşeyen korkunç olayda 51 yaşındaki Tayfun Yorulmaz'ın kafasına spiral bıçağı saplandı. Evli ve 3 çocuk babası emekli polis Tayfun Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayın nasıl gerçekleştiği bilinmiyor.

İHA

24.05.2022, 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 16:41

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis çalıştığı iş yerinde kafasına saplanan spiral bıçağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Mermer atölyesinde korkunç son! Spiral bıçağı kafasına saplandı

Olay, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru 51 yaşındaki Tayfun Yorulmaz, kendisine ait mermer işleme dükkanında kesim yaptığı sırada sprailin karbon bıçağı henüz bilinmeyen bir sebeple kafasına girdi.

Mermer atölyesinde korkunç son! Spiral bıçağı kafasına saplandı

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Mermer atölyesinde korkunç son! Spiral bıçağı kafasına saplandı

Sağlık ekipleri evli ve 3 çocuk babası emekli polis Tayfun Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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