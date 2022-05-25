Buruk sevinç

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Cavidan (40) ve Ekrem Aşır (42) çifti evlendikten uzun süre sonra ikiz bebeklere sahip olacaklarını öğrendi. Aşır çifti bu haber sonrasında büyük sevinç yaşadı. Cavidan Aşır, hamileliğinin 6'ncı ayında beklemediği bir durumla karşılaştı. Aşır'ın gebelik kontrolleri sırasında ikizlerinden birinde omurga ve beyin anomalisi olduğu tespit edildi.

Aşır'ın doktoru, sağlıklı olan diğer ikizin yaşama şansının artırılması ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için hasta olan ikizin 19 haftalıkken anne karnında kalbinin durdurulması gerektiğini söyledi ve kararı da anneye bıraktı. Anne Aşır, diğer ikizinin yaşam şansını artırmak için bu zor kararı verdi.

YENİ ASIR DUYURMUŞTU

Anne Cavidan Aşır'ın gözyaşları içinde bu kararı vermesi sonrasında, ülke genelinde sayılı merkezlerde gerçekleştirilen operasyon, geçtiğimiz şubatta ADÜ Hastanesi'nde yapıldı. Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Tanrıverdi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fedi Ercan tarafından yapılan ve başarılı geçen operasyonun ardından hasta olan ikizin kalbi durduruldu. Yeni Asır'ın 8 Şubat'ta okurlarına 'Bir annenin en acı kararı' başlığıyla okurlarına duyurduğu Aşır'ın burukluğu, diğer bebeğini kucağına almasıyla birlikte mutluluğa dönüştü.

NASİP DEĞİLMİŞ

Doktorlarının 3 ay önce gerçekleştirilen işlem sonrası takibe aldığı Aşır, doğumunu yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen erkek bebeğe 'Kerem Han' ismi verildi. Bebeğini kucağına alan anne Aşır, duygularını Yeni Asır'a anlattı. Bebeklerinin ikisini birden kucağına almanın nasip olmadığını belirten Aşır, "İlk hamileliğimde ikiz bebeğim olacağı söylenince çok sevinmiştim. Ancak ikizlerden birinin sağlığında problem olduğu tespit edildi. Evlatlarımdan birini seçmek zorunda kaldım. Bu kararı vermek çok zordu. Diğer bebeğim çok şükür sağlıklı şekilde doğdu. Buruk bir sevinç yaşıyorum. 2 bebeğimi de kucağıma almayı çok isterdim. Ama nasip değilmiş" dedi.

KAYBETME RİSKİ VARDI

Operasyonun19'uncu haftada uygulanmasının ardından diğer bebeğin hayatta kalabilmesi için anneyi kalan hamilelik sürecinde sıkı takibe aldıklarını belirten Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Tanrıverdi, "Annenin onayı ile yaptığımız işlem sonrası ağır engelli olan bebeğin daha fazla büyümeden gelişimini durdurduk. Böylece sağlıklı bebeğin yaşam şansını da arttırdık. Ancak hamileliğin kalan sürecinde anne takibi çok önemliydi. Bu süreçte bebeği kaybetme riskimiz büyüktü. Korktuğumuz olmadı. Nihayet hastamız doğumunu yaptı ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğini kucağına aldı" diye konuştu. KAZIM YÖRÜKÇE