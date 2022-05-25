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Haberler Aydın Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

25.05.2022, 18:44

Kuşadası’nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 18 Nisan tarihinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neila A. (40) yönetimindeki 09 ACD 205 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Yener B. (60) yönetimindeki 09 JH 003 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu araç içerisinde bulunan ve yaralanan Abdülaziz Kağan Usul (4), ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

37 günlük tedavisinin ardından 4 yaşındaki Abdülaziz Kağan Usul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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