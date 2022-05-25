Üniversiteli Rengin ortadan kayboldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 4 gün önce hiçbir eşyasını almadan ve bir not bile bırakmadan evden ayrılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rengin Sena Büyüktarakcı'yı, polis her yerde arıyor. İstanbul'da Biruni Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Rengin Sena Büyüktarakçı, Nazilli'deki Zafer Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce ayrıldı.

KAYDINI DONDURMUŞTU

Kendisinden o günden beri haber alamadıklarını söyleyen anne Lale Senekçi, kızının evden ayırılırken yanına kıyafet ve cep telefonu şarjını almadığını söyledi. Anne Senekçi, "Kızımın bazı sorunları olduğu için bu sene okulunu dondurmuştuk. Bu sene son senesiydi. Ben işe gittim, kendisi kardeşleriyle evdeydi. Sonra evden ayrılmış ve bir daha haber alamadık" dedi

'POLİSE HABER VERİN'

Lale Senekçi, "Polis bizim ev güzergahındaki tüm MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Ayrıca kızımın cep telefonu sinyali en son Nazilli'de görünüyor. Kızımın sağlığından çok endişe ediyorum. Rengin'in 2 kız kardeşi var. Küçük kızlarım da perişan durumda. Lütfen kızımı gören olursa polise haber versin" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ