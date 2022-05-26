Kayıp Rengin çatıda bulundu

stanbul'da Biruni Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rengin Sena Büyüktarakçı, 4 gün önce hiçbir eşyasını almadan ve bir not bile bırakmadan esrarengiz bir şekilde kayboldu. Genç kızın ailesi, emniyete kayıp ihbarında bulundu. Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri önce genç kızın evlerinin sokağında bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından bir sonuç alamayan polis, ilçe genelindeki tüm MOBESE kayıtlarını da inceleme altına aldı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri, hiçbir ize rastlayamayınca, apartmandaki evlerinden hiç çıkmadığı ihtimali üzerinde durdu. Önce binadaki tüm daireleri arayan ekipler, ardından genç kızı çatıda baygın vaziyette buldu. Yanında boş bir su kabı bulunan Büyüktarakçı'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Kızını 4 gündür aramaktan bitkin hale düşen anne Lale Senekçi, sevinç ve korkuyu bir arada yaşadı. Kızının bulunduğu haberini alan anne Senekçi önce sevindi, sonra da 4 gündür aç susuz kaldığı için durumunun kötü olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

ÖLMEK İÇİN ÇIKMIŞ

POLİSİN genç kızın yanında boş bir ilaç kutusu da bulduğu öğrenildi. Genç kızın yaşamına son vermek için çatıya çıkıp ilaç içtiği, ilaçların etkisiyle de baygınlık geçirdiği tahmin ediliyor. 4 gündür çatıda baygın vaziyette kalan ve hayati tehlikesi devam eden Büyüktarakçı'nın Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İHSAN KARATAŞ