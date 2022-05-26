  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kayıp Rengin çatıda bulundu

Kayıp Rengin çatıda bulundu

Nazilli’de 4 gün önce esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan üniversite öğrencisi Rengin Sena Büyüktarakçı (21), evlerinin çatısında baygın halde bulundu. Apartmanlarının çatısında 4 gündür aç ve susuz kalan genç kız hastanede yoğun bakıma alındı

26.5.2022

Kayıp Rengin çatıda bulundu

stanbul'da Biruni Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rengin Sena Büyüktarakçı, 4 gün önce hiçbir eşyasını almadan ve bir not bile bırakmadan esrarengiz bir şekilde kayboldu. Genç kızın ailesi, emniyete kayıp ihbarında bulundu. Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri önce genç kızın evlerinin sokağında bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından bir sonuç alamayan polis, ilçe genelindeki tüm MOBESE kayıtlarını da inceleme altına aldı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Polis ekipleri, hiçbir ize rastlayamayınca, apartmandaki evlerinden hiç çıkmadığı ihtimali üzerinde durdu. Önce binadaki tüm daireleri arayan ekipler, ardından genç kızı çatıda baygın vaziyette buldu. Yanında boş bir su kabı bulunan Büyüktarakçı'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Kızını 4 gündür aramaktan bitkin hale düşen anne Lale Senekçi, sevinç ve korkuyu bir arada yaşadı. Kızının bulunduğu haberini alan anne Senekçi önce sevindi, sonra da 4 gündür aç susuz kaldığı için durumunun kötü olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

ÖLMEK İÇİN ÇIKMIŞ
POLİSİN genç kızın yanında boş bir ilaç kutusu da bulduğu öğrenildi. Genç kızın yaşamına son vermek için çatıya çıkıp ilaç içtiği, ilaçların etkisiyle de baygınlık geçirdiği tahmin ediliyor. 4 gündür çatıda baygın vaziyette kalan ve hayati tehlikesi devam eden Büyüktarakçı'nın Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA