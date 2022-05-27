Eymen’e kök hücre aileye destek lazım

Aydın'ın Efeler ilçesinde solunum kesilmesi sonucu duran kalbi çalıştırılan ancak beyin hücrelerinde hasar meydana gelen 2 yaşındaki Eymen Aras Acar ve ailesi yardım bekliyor.

"MADDİ GÜCÜMÜZ YETMİYOR"

Eymen'in evde makineye bağlı yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba Ferit Acar, "Doktorlar Eymen'in tek kurtuluşunun kök hücre tedavisi olduğunu söyledi. Ancak bu tedavinin masraflarını karşılayacak maddi gücümüz yok. Oğlumun kurtarılması için yardım bekliyorum" dedi. Baba Ferit Acar, oğlunu dışarıya çıkarabilmek için engelli bebek arabası ihtiyaçlarının da olduğunu dile getirdi. ■ KAZIM YÖRÜKCE