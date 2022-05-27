Rüşvet ve sahteciliğin belgeleri bulundu

CHP'Lİ Kuşadası Belediyesi'ndeki ihale usulsüzlüğü ve rüşvet skandalı gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay önce belediyeye gelen Mülkiye müfettişleri tarafından, Kuşadası Belediyesi'nde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.

Ayrıca, belediyenin ihale işlerini yürüten görevliler ile belediyeden ihale alan firma yetkilisi arasındaki mesajlaşmalardan, rüşvet alındığı, ihalelerde ayarlama yapıldığı ve alınan malzeme miktarının fazla gösterildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

SÖZ konusu ihale iş ve işlemlerini yürüten görevlilerin soruşturmaya esas olabilecek delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimali göz önüne alınarak, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevleri başında kalmalarının sakıncalı olması ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için 2 memur görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca 1 sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmelerinin askıya alınması ya da sonlandırılması için Kuşadası Belediye Başkanlığı'na bildirimde bulunuldu. Kuşadası Belediyesi'nde incelemelerin sürdüğü ve önümüzdeki günlerde belediyedeki üst düzey bürokratların da soruşturmaya dahil edileceği bildirildi.

BAŞKAN GÜNEL'DEN KOMİK AÇIKLAMA

KUŞADASI Belediyesi'nde 2'si memur 5 kişi hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınması büyük yankı uyandırırken, Belediye Başkanı Ömer Günel ise olayla ilgili komik bir açıklama yaptı. Günel'in "Şeffaf belediyecilikten asla taviz vermeyeceğiz" şeklindeki açıklaması şaşkınlıkla karşılandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE