Alparslan Dubai yolcusu

Aydınlı Sarıboğa ailesinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 3 yaşındaki oğulları Alparslan Sarıboğa için geçen yıl başlatılan yardım kampanyasında tedavide gereken 2 milyon dolar toplandı. Minik Alparslan, tedavisi için Dubai'ye gidecek.

2 AYLIKKEN BAŞLADI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Sarıboğa (34) ve ev hanımı Habibe Sarıboğa'nın (33) üç yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. İkizlerden biri olan ve iki aylıkken kolları ile ayaklarını hareket ettiremeyen Alpaslan'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Alparslan için tedavi süreci başladı. Alparslan'ın tedavisi için gerekli olan ilacın maliyetinin karşılanması doğrultusunda Aydın Valiliği onayı ile geçen yıl 23 Ekim'de yardım kampanyası başlatıldı.

BABA PAZARDA STANT AÇTI

Oğlunun tedavi masrafları için başlatılan kampanyanın duyurulması için baba Ömer Sarıboğa, olağanüstü bir çaba harcadı.

Polislik mesleğinden boş kalan zamanında gerekli olan paranın toplanması için Türkiye'yi şehir şehir gezen ve semt pazarlarında açtığı stantta elinde mikrofon ile yardım toplayan babanın oğlunu yaşatmak için verdiği çabayı Yeni Asır, 'Alparslan yaşasın diye' başlığıyla manşetine taşımıştı. Haberimizin ardından kampanyaya destek artarken Alparslan'ın sağlığına kavuşabilmesi için onbinlerce kişi seferber oldu.

Baba Ömer Sarıboğa, oğlu için gereken paranın toplandığı müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Alparslan'ın ailesiyle gen tedavisi için önümüzdeki haftalarda Dubai'ye gidecek.

"OGLUM YENI BIR HAYATA 'MERHABA' DIYECEK"

YENİ Asır'a ve tüm hayırseverlere teşekkür eden baba Ömer Sarıboğa, "Ben oğlumun ikiziyle, ablasıyla birlikte oyunlar oynamasını istiyorum. Bu doğrultuda elimden gelen her şeyi yaptım. Allah'ın izniyle hayırseverlerin verdiği destekle yüzde yüze ulaştık. Aydın halkı bu konuda çok duyarlılık gösterdi. Herkes yüreğinden ne koptuysa az çok demeden destek oldu. Dubai'ye gideceğiz. Gen tedavisinin ardından Alparslan yeni bir hayata merhaba diyecek" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE