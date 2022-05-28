Baltalı canavara 20 yıl hapis istendi

Aydın'da boşandığı eşi İlke Kaleli'ye (29) çalıştığı markette baltayla saldırıp parmaklarını kesen İsmail Demirci'nin (35), tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezasıyla yargılanmasına karar verildi. Canavar kocanın eski eşine attığı "Hodri meydan. Kimlere güveniyorsun belli değil. İkimizi yok edeceğim. Git kime sığınırsan sığın" mesajları savcılığa delil olarak sunuldu.

İncirliova ilçesinde 9 yıl evli kaldığı eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşanmak zorunda kalan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, geçtiğimiz 30 Ocak'ta çalıştığı markette eski eşinin baltalı saldırısına uğramıştı.

'Seni geberteceğim' diye bağırarak eski kocasının saldırısına uğrayan İlke Kuleli'nin, saldırıda sağ serçe parmağı tamamen kopmuş, sol elindeki kopan 5 parmak ise dikilmişti. Ölümden dönen genç kadının başına aldığı balta darbelerden dolayı da 23 dikiş atılmıştı.

'DIŞARI ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRÜR'

ESKİ eşi tarafından uğradığı baltalı saldırı sonucu parmakları kopan ve yapılan operasyonlara rağmen sakat kalan talihsiz kadın, kendisini bu hale getiren canavarın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kuleli, "Canımı zor kurtardım. 'Senin parmaklarını doğrayacağım. Seni yaşatmayacağım' demişti. Bunu da başardı. Hayatım boyunca unutamayacağım izler bıraktı. Eğer dışarı çıkarsa bu sefer beni öldürür" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ