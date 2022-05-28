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Haberler Aydın Hem tatil hem de Türk yemeği yaptılar

Hem tatil hem de Türk yemeği yaptılar

28.5.2022

Hem tatil hem de Türk yemeği yaptılar
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Didim'deki bir otelde düzenlenen programda, otelde konaklayan yabancı uyruklu turistler Türk yemekleri yaptı.
ÖNLÜK ve şapkalarını takan müşterilere otelin aşçıları yardım ederken turistler hamur açarak gözleme pişirdi, kıymalara elleriyle şekil verip dürüm yaptı. Lokma pişiren turistler elleriyle sarma da sardı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Umut Tuncer de zaman zaman turistlerle birlikte yemek yaparak, yemeklerin tariflerini anlattı. ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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