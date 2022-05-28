KUTO gastronomide Ada’yı öne çıkarıyor

KUŞADASI Ticaret Odası (KUTO) tarafından hazırlatılan tanıtım filmlerine bir yenisi daha eklendi. Kuşadası'nda gastronomiyi anlatan tanıtım filmi, Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya hesaplarında yayınlandığı ilk haftada toplam 300 bine yakın görüntülenme aldı. "Kuşadası'nda gün doğumundan gün batımına kadar, günün her saati farklı bir lezzet yolculuğudur" konsepti üzerine kurgusu yapılan gastronomi filminde; köy kahvaltıları, yöresel lezzetler, sokak lezzetleri, yöresel pazarlar, Ege otları ve deniz mahsulleri yer aldı. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, tanıtımlara aralıksız olarak devam edeceklerini söyledi. ■ İHSAN KARATAŞ

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