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Haberler Aydın Liseli şefler glütensiz lezzet yarışmasında

Liseli şefler glütensiz lezzet yarışmasında

28.5.2022

Liseli şefler glütensiz lezzet yarışmasında
AYDIN'DA İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile çölyak hastalığına ve glütensiz beslenmeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın'daki mesleki ve teknik anadolu liseleri arasında "Yıldız Şef Aydın Projesi Glütensiz Yemek Yarışması" düzenlendi.
MESLEK liselerinin yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitimine devam eden öğrenciler, tamamen glütensiz reçeteye göre hazırladıkları pastaları ile yarıştı. Yarışmada birinci olan takıma 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncü olan takıma ise 2 bin TL ödül verildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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