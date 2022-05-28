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Haberler Aydın Müzeye akın ettiler

Müzeye akın ettiler

28.5.2022

Müzeye akın ettiler
ADNAN Menderes ve arkadaşları memleketi Aydın'da da unutulmadı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni çok sayıda vatandaşın yanı sıra, AK Partililer ve öğrenciler de ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, başlattıkları projeyle ildeki tüm okulların müzeyi ziyaret etmelerini, yakın tarih ve ülkeye yapılan hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olmalarını hedeflediklerini dile getirdi. AK Parti İl Başkanlığı da, Menderes'in anılarının yaşatıldığı Çine Çayı kenarındaki müzenin önünde lokma döktürdü. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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