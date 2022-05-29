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Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Aydın'da korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde bir kişinin ağaca asılı halde cesedi bulundu. Ekiplerin incelemesi sonucu şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğu belirtildi.

İHA

29.05.2022, 13:01

Aydın’da korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bir site içerisinde sabaha karşı 03.30'da meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçe içerinde buluna portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi.

Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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