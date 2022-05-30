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Aydın'da panik anları! Tarlada bir anda karşılarına çıktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çilek toplayan işçiler yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda yılanla karşılaştı. Büyük korku yaşayan işçiler zehirli olup olmadığını bilmedikleri yılanı etkisiz hale getirdiler.

İHA

30.05.2022, 13:42 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 13:46

Aydın’da panik anları! Tarlada bir anda karşılarına çıktı

Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde çilek toplayan işçilerin karşılaştığı, yaklaşık 2 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerle birlikte çilek tarlasına gelen Gülser Ertan, öğle saatlerinde işin bitmesiyle son kez seraları kontrol ederken çileklerin arasındaki hareket dikkatini çekti. Ertan bir anda yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanla burun buruna geldi. Korkup çığlık atan Ertan'ın yardımına işçiler koşarak, yılanı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Yılanla burun buruna kalan çilek tarlası sahibi Gülser Ertan, "Daha önce birçok kez tarlada yılanla karşılaştım. Ancak bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm. Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca yılanla karşı karşıya geldim. Korkup, çığlık attım. İşçiler hemen yardıma geldiler. Zehirli olup olmadığını bilmediğimiz için de işçilerden bir tanesi çubukla yılanı etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

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