Başkan Ömer Günel son kozlarını oynuyor

Kuşadası Belediyesi'nde gazeteci yazar Ergün Poyraz'ın dövülmesiyle patlak veren ihale usulsüzlüğü rüşvet skandalı ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından 1 sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanı olan Murat Arabacı, Emre Tuğrul ve Kaan Candır'ın da sözleşmeleri askıya alınmıştı.



SAYI GİDEREK ARTIYOR

MÜLKİ müfettişlerinin incelemelerini sürdürdüğü Kuşadası Belediyesi'nde soruşturma derinleşti. Aynı soruşturma kapsamında 1 kişinin daha belediyedeki görevinden açığa alındığı öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan personelin, Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı'nın yardımcılığını yapan Öznur Önler adındaki sözleşmeli personel olduğu öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

KUŞADASI Belediyesi'nde bu gelişmeler yaşanırken CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ise CHP'nin Van'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Belediyedeki ihale usulsüzlüğüyle ilgili daha önce istifası istenen Günel'in çalıştayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kez daha görüştüğü öğrenildi.



'GÖREVDEN AYRIL' ÇAĞRISI

Ömer Günel'in Van'da görüştüğü parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, olayların bilgisi dışında geliştiğini ve kendisine siyasi bir kumpas kurulduğunu söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun ise soruşturmayla ilgili rahatsızlığını dile getirip görevden ayrılması için Günel'e son kez çağrıda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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