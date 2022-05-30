Damada takmak için 4 çuval... Aydın’daki düğünden renkli görüntüler

Gelin Akkurt da "Çok şaşkınız ama çok mutlu da olduk. Farklı bir şeydi. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"İNTİKAMIMI ALDIM"

Arkadaşlardan Necati Kaman da geçen yıl kendisine yapılan eziyeti anımsatarak, şunları kaydetti: