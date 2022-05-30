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Haberler Aydın Liseli mucitlerden hayati buluş

Liseli mucitlerden hayati buluş

30.5.2022

Liseli mucitlerden hayati buluş
Aydın'da lise öğrencileri, ablası epilepsi hastası olan arkadaşları için kriz anında kişinin konumunun tespit edilmesi ve hızlı müdahalenin yapılmasını sağlayan bir buluşa imza attı. Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin GPS teknolojisi ile geliştirdikleri EPICAP isimli Epilepsi Bayılma Tespit Şapkası, hastalarının kriz anında konumunu tespit edip yakınlarına bildiriyor.

ANINDA BİLDİRİM SAĞLIYOR
Geçtiğimiz yıl projeleri ile katıldıkları yarışmada bölge ikincisi olan gençler, EPICAP'in aslında giyilebilir bir teknoloji olduğunu ve kemer, bileklik, mont gibi birçok kıyafet ve aksesuara da uygulanabileceğini belirtti. Öğrencilerden Meriç Tetik; "Ürettiğimiz şapka ile epilepsi hastaları kriz geçirdiği an otomatik olarak x,y,z koordinatlarından telefona yüklenen uygulama üzerinden yer bildirimi gönderiyor ve bu şekilde kriz geçiren hastaya daha hızlı acil yardımın gelmesini sağlıyor. Cihazımız ile birlikte mobil bir yazılım da hazırladık. Şapka yan pozisyona geldiği an, uygulamadaki normal olan tüm statüler tehlikeli duruma geçiyor ve sistemde kayıtlı kişiye koordinatları gönderiyor. Cep telefonuna gelen konum sayesinde de acil ve hızlı bir müdahale imkanı sağlıyor" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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