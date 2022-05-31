Aydın’da ambulansla otomobil çarpıştı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın- Denizli kara yolu Şehit Fethi Sekin Kavşağı'nda meydana geldi. Yenipazar ilçesinden Nazilli Devlet Hastanesi'ne hasta getiren Mertcan Kolak (27) idaresindeki 09 AEN 986 plakalı ambulans, dönüş yolunda Mehmet Özalp Bulvarı'ndan anayola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Dilek Özkan (41) yönetimindeki 20 ARM 02 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Mertcan Kolak ile acil tıp teknisyenleri Fatma Gök (38) ve Cevriye Çam (29) yaralandı. İhbar zerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Bu arada, otomobil sürücüsü Dilek Özkan''ın 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesine el konan Özkan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.