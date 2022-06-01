Çileli yaşamına devlet eli değdi

NAZİLLİ'NİN Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesinde oturan Mecbure Gürler'in dramı yürekleri burktu. Gürler, uzun yıllar önce Aydın'ın Yenipazar ilçesine gelin geldi.

EŞİNİ 25 yıl önce kaybedince engelli çocukları Şengül Turan(42) ve Metin Turan (39) ile bir başına kalan Gürler, Nazilli'de akrabalarının yanına taşındı. Kendisi de ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan yaşlı kadın, köylülerinin yardımlarıyla bir arsa satın aldı.

Arsaya ev yaptıracak ekonomik gücü olmayan ailenin imdadına Nazilli Kaymakamlığı yetişti. Kaymakamlığın yaptırdığı konutun içi Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın desteğiyle ev eşyalarıyla donatıldı. Hayatı boyunca çileli bir yaşam sürdüren yaşlı kadın, yeni evine görünce mutluluktan gözleri doldu. Mecbure Gürler, kendilerine sahip çıkan devletine dualar yağdırdı. ■ KAZIM YÖRÜKCE