Aydın’da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

Konu ile ilgili de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile irtibata geçilerek destek istendi. Üniversite tarafından yapılan yapılan incelemelerde çekirge türünün ilçede daha önce görülmeyen bir tür olduğu ve Tettigoniidae Familyasının alt türü olan bir çekirge türü olduğu tespit edildi.