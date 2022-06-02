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Haberler Aydın Aydın'da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

Aydın'da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

Aydın Karacasu'da bir tarla sahibi arazisindeki zeytin ağaçlarının çekirgeler tarafından istila edildiğini ve yapraklarının yendiğini fark edince yetkililere haber verdi. Bölge, Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilaçlandı. Vatandaşlar dikkatli olmaları ve gerekli kontrolleri yapmaları konusunda uyarıldı.

İHA

02.06.2022, 12:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022, 12:06

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki zeytin ağaçları çekirgeler istila ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de konu ile ilgili araştırma başlatarak ilaçlama çalışması yaptı.

Aydın’da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

Kırsal Çamarası Mahallesi'deki bir üretici, arazisindeki zeytin ağaçlarının siyah renkli çekirgeler tarafından istila edildiğini ve çekirgelerin de zeytin çiçeklerini ve yapraklarını yediğini fark edince durumu Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirerek yardım istedi. Aldıkları ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler çeşitli incelemelerde bulunarak numune aldı.

Aydın’da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

Konu ile ilgili de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile irtibata geçilerek destek istendi. Üniversite tarafından yapılan yapılan incelemelerde çekirge türünün ilçede daha önce görülmeyen bir tür olduğu ve Tettigoniidae Familyasının alt türü olan bir çekirge türü olduğu tespit edildi.

Aydın’da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

Zeytin arazisi ve yakınında bulunan bir başka arazi içerisindeki incir ağaçlarına da zarar veren çekirgeler için Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilaçlama yapıldı.

Aydın’da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

ARAZİLERİN KONTROL EDİLMESİ İSTENDİ
Zeytin ağaçları çekirge istilasına uğrayan bölgelerde ilaçlama çalışması yapıldıktan sonra sorunun ortadan kaldırıldığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçede daha önce görülmeyen çekirge türünün arazilerin içerisinde çalılıklarda çoğalmış olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Aydın’da çekirge istilası! Zeytin ağaçlarını sardılar

Çekirge istilasına karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini aktaran yetkililer vatandaşların arazilerini önümüzdeki süreçte periyodik aralıklarla gözlemleyip kontrol etmesini istedi.

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