Aydın ve Manisa’yı yağışla fırtına vurdu

AYDIN ve Manisa'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aydın'da fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü ev ve işyerleri sular altında kaldı. Didim'de yıl sonu sergisinin bulunduğu çadırlar uçtu, 6 kişi yaralandı. Başına demir direk devrilen İngiliz vatandaşı Petra Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kuşadası'nda 30 metrelik çatı bir vatandaşın üzerine düştü. Yaralanan vatandaş tedaviye alındı. Manisa Selendi'de etkili olan yağış nedeniyle göçükler meydana geldi. ■ KAZIM YÖRÜKCE, ADEM ÇAKIR

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