Aydın’da emekli kadına maaş şoku

Aydın'da yaşayan 56 yaşındaki İsmihan Altun'un emekli olmasına rağmen daha önce çalıştığı işyeri ile SGK arasındaki anlaşmazlık nedeniyle emeklilik maaşı kesildi. Altun, 2016'dan bu yana aldığı emekli maaşı ile sağlık hizmeti ücretinin faiziyle iade edilmesinin istenmesiyle ikinci bir şok yaşayarak hastaneye kaldırıldı.

FAİZİYLE İSTEDİLER

Altun, geçen ay maaşını çekmek için bankaya gitti. Maaşın yatmadığını gören Altun, soluğu SGK Aydın İl Müdürlüğü'nde aldı. Yetkililer Altun'a temizlik işçisi olarak çalıştığı İzmir'deki firmanın 75 gün sigortasının yapılmadığını, bu yüzden maaşının kesildiğini söyledi. Altun'dan 6 yıldır aldığı emekli maaşı ve sağlık hizmeti ücretlerini faiziyle iade etmesi istendi. Altun, "Alnımın teriyle emeklilik hakkını kazandım. Bu hatayı yeni mi fark ettiler. Ödeyemem dedim. 'Mahkemeye başvur' dediler. Bırakın hukuk mücadelesi vermeyi, kendime yetecek param kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE