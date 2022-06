O ANLAR AN BE AN KAYDEDİLDİ

Olay anında asırlık çam ağacının kafenin üzerine devrilmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağacın devrilmesinden saniyeler önce personellerin ve müşterilerin alandan uzaklaştığı ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi.