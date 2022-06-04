Hakaret eden Başkan’a muhtardan tokat gibi yanıt

AYDIN Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçtiğimiz hafta muhtarlarla düzenlenecek olan toplantıyı, bir süredir sorun yaşadığı Ovakaraağaçlı muhtarı Emin Tay'ın da salonda bulunmasından dolayı iptal etti.

Başkanı Öndeş, bu kez muhtarlara kahvaltı davet gönderdi. Gerekçesiz iptal ettiği toplantıyla muhtarları kıran Başkan Öndeş'in verdiği kahvaltıya muhtarlar protesto ederek katılmadı.

'BURASI CHP MERKEZİ DEĞİL'

KAHVALTI yapmadan Germencik Belediyesi'nin toplantı salonuna giden muhtarlar, Başkan Öndeş'in sert tavrı karşısında şaşkına döndü.

Başkan Öndeş, kahvaltıya gelmedikleri için muhtarları azarlayıp hakaretler edince ortalık karıştı.

Muhtar Emin Tay, tepki gösterip, "Burası CHP Genel Merkezi değil, burada 50 bin nüfusu temsil eden muhtarlar var. Belediye Başkanı olabilirsin ama hiçbir muhtara hakaret edemezsin" dedi. Diğer muhtarlar da Öndeş'e hakaretlerinden dolayı tepki gösterirken salonu terk ettiler. ■ KAZIM YÖRÜKCE