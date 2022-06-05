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Haberler Aydın 11 yıl önce gittiği berber hayatını kabusa çevirdi

11 yıl önce gittiği berber hayatını kabusa çevirdi

5.6.2022

11 yıl önce gittiği berber hayatını kabusa çevirdi

AYDIN Kuşadası'nda yaşayan 13 yaşındaki Koray Halil, 11 yıl önce berberde saçlarını kestirdikten sonra saçları, kaşları ve kirpikleri döküldü. Küçük yaşta saçsız kaldığı için arkadaşlarının kendisiyle alay etmesine üzülen Koray, hastalığının sebebinin bulunarak tedavi olmayı bekliyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu'nun tedavisini üstlendiği Koray Halil'den patolojik örnek alındı ve laboratuvara gönderildi. Prof. Dr. Serdaroğlu, patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve Koray'ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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