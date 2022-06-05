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Haberler Aydın Güneş enerjisi paneli ok gibi çatıya saplandı

Güneş enerjisi paneli ok gibi çatıya saplandı

5.6.2022

Güneş enerjisi paneli ok gibi çatıya saplandı

AYDIN'DA etkili olan şiddetli rüzgar, fırtınaya dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok yerde ağaç devrilirken, bazı evlerin çatılarında da hasar meydana geldi. Efeler ilçesinde fırtınanın uçurduğu güneş enerjisi paneli ise boş durumdaki başka bir evin çatısına ok gibi saplandı.

Çatıdaki durumu gören mahalle sakinleri gözlerine inanamadı. İl genelinde toplam 48 ağaç fırtınadan devrilirken, 16 çatı da uçtu. Ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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