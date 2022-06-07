Aydın’da zehir taciri baskınla yakalandı

AYDIN Kuşadası'ndaki operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçti. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan cezaevine gönderildi. Önceki gece bir adrese operasyon düzenleyen Aydın polisi, evin depo kısmında hassas burunlu Artir yardımıyla arama yaptı. Çamaşır makinesi ve diğer ev aletlerinin içine zulalanmış halde 107 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 10 gram esrar maddesi ve iki adet hassas terazi bulundu. ■ İHSAN KARATAŞ

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