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Haberler Aydın Engelli genç ölüme atladı

Engelli genç ölüme atladı

8.6.2022

Engelli genç ölüme atladı
AYDIN İncirliova'da 33 yaşındaki engelli Sefa Ok, apartman terasından atlayarak yaşamına son verdi. Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Sefa Ok, duş alıp kıyafetlerini giydikten sonra oturduğu 5 katlı apartmanın terasına çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kanlar içerisinde kalırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ok'u hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocukken geçirdiği havale nedeniyle bedensel engelli olduğu öğrenilen Ok'un cenazesi İncirliova İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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