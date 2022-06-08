Haberler Aydın Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

Aydın Karacasu'da zehirli yılan ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bahçede gördükleri yılan için ihbarda bulunan ev sahipleri, gelen itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla yılanı yakalamasıyla rahat bir nefes aldı.