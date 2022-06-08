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Haberler Aydın Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

Aydın Karacasu'da zehirli yılan ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bahçede gördükleri yılan için ihbarda bulunan ev sahipleri, gelen itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla yılanı yakalamasıyla rahat bir nefes aldı.

İHA

08.06.2022, 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022, 13:01

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve giren zehirli yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yılan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yakalandı.

Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

Olay, Cuma Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesine giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

Uzun uğraşlar sonucu özel aparat sayesinde yakalanan yılan doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Evde zehirli yılan paniği! Korku dolu anlar yaşattı

Uzmanlar havaların ısınması ile birlikte doğada yılanların daha fazla görülmeye başladığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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