Ev sahibine yakalanan hırsız çatıdan atladı

AYDIN'DA hırsızlık için girdiği evde ev sahibine yakalanan hırsız yakalanmamak için çatıdan atladı. Hırsızlıktan birçok sabıkası olan D.Y., Efeler'deki üç katlı binanın ikinci katındaki daireye girdi. Ev sahibini karşısında gören D.Y. pencereden yan taraftaki müstakil evin çatısına atladı. Peşinden ev sahibinin geldiği gören azılı hırsız, yaklaşık 6 metre yükseklikteki çatıdan bahçeye atladı. İzini kaybettirdiğini sanan hırsız D.Y. bir sokak yukarıda bulunan bir evin bahçesine saklansa da polisleri ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. ■ İHSAN KARATAŞ

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