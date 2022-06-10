Traktör sulama kanalına devrildi

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan Necdet Ağan (62) hayatını kaybetti. Kaza, Koçarlı'ya bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Necdet Ağan idaresinde Azmak mevkiinde ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile su kanalına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necdet Ağan'ı ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ağan, tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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