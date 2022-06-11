Çiçek ve saksı hırsızı kameralara yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kafenin korkuluklarında bulunan çiçekleri ve saksıyı çalan hırsız, işyeri kameralarınca kaydedildi. Olay, Efeler Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Sabah işyerini açan işletme sahibi, "Geçe geç saatlerde olay olmuş. Çiçeklerimizi çok beğendi ki çalmış. İsteseydi bir parça verirdik ama saksıyı dahi almış. Biz onları işyerine güzellik katsın diye dikmiştik ama ne yapalım. Şikayetçi olmayacağız" dedi.



■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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