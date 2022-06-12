  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Aydın'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 7'si kadın 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

12.06.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022, 17:12

Aydın’da ’sanal eskort’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için ekipler harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'da 'kaparo' yöntemiyle 2 milyonluk dolandırıcılık!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA