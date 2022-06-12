Ege’yi sel ve fırtına vurdu

EGE'DE dün sel ve fırtına etkili oldu. Aydın'da şiddetli yağışın ardından birçok ev ve işyerini su bastı, yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Aydın Valiliği'nce yapılan uyarının ardından dün öğle saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun ardından yollar dereye döndü. Besihanesi suyla dolan bir vatandaş, sosyal medyadan yardım istedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise şiddetli rüzgar tekneleri karaya attı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde fırtına nedeni ile ağaç devrilmeleri yaşanırken, can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi edinildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE, ADEM ÜLKER

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