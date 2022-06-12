Takla atan otomobilin sürücüsü feci şekilde öldü

AYDIN'IN Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Kaza Söke-Milas Karayolu üzeri Didim Bafa Gölü Mevkii'nde önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Zeynep Ulaş (38) yönetimindeki otomobil, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobildeki sürücü Zeynep Ulaş araç içerisinden yola savruldu.

Savrulmanın etkisi ile talihsiz kadının başı gövdesinden ayrılırken, eşi Akın Ulaş (43) ile çocukları, M. Ulaş (18), A. Ulaş (12) ve M. Ulaş (8) ise otomobilde sıkıştı. Yaralılar ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN