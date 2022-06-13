  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın AYESOB’da aile saltanatı bitti

AYESOB’da aile saltanatı bitti

13.6.2022

AYESOB’da aile saltanatı bitti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 9 yıl boyunca başkanlığını yapan Selahittin Çetindoğan, görev yaptığı dönemde kurduğu AR-GE biriminde yoga eğitmeni kızı Gamze Çetindoğan'ı işe alıp müdür olarak 8 bin lira maaşa bağladı.



KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI
KIZ kardeşini de daha önce başkanlığını yaptığı Aydın Kuaförler ve Berberler Odası'nda işe aldığı ortaya çıkan Çetindoğan, birliği aile kurumuna dönüştürdüğü eleştirilerine maruz kalmıştı. Çetindoğan'ın, geçtiğimiz ay yapılan AYESOB seçiminde hüsrana uğrayıp başkanlığı Muhammet Ali Künkcü'ye kaptırmasının ardından Çetindoğan'ın kızı Gamze Çetindoğan'ın birlikteki durumu merak ediliyordu. Gamze Çetindoğan, babası üzerinden yapılan eleştiriler nedeniyle birlikteki görevinden istifa etti. Çetindoğan'ın kendi isteğiyle görevden ayrıldığı bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA