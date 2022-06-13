AYESOB’da aile saltanatı bitti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 9 yıl boyunca başkanlığını yapan Selahittin Çetindoğan, görev yaptığı dönemde kurduğu AR-GE biriminde yoga eğitmeni kızı Gamze Çetindoğan'ı işe alıp müdür olarak 8 bin lira maaşa bağladı.





KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

KIZ kardeşini de daha önce başkanlığını yaptığı Aydın Kuaförler ve Berberler Odası'nda işe aldığı ortaya çıkan Çetindoğan, birliği aile kurumuna dönüştürdüğü eleştirilerine maruz kalmıştı. Çetindoğan'ın, geçtiğimiz ay yapılan AYESOB seçiminde hüsrana uğrayıp başkanlığı Muhammet Ali Künkcü'ye kaptırmasının ardından Çetindoğan'ın kızı Gamze Çetindoğan'ın birlikteki durumu merak ediliyordu. Gamze Çetindoğan, babası üzerinden yapılan eleştiriler nedeniyle birlikteki görevinden istifa etti. Çetindoğan'ın kendi isteğiyle görevden ayrıldığı bildirildi.



■ KAZIM YÖRÜKCE