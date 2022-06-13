Vali Aksoy afet alanlarını inceledi

AYDIN'DA yer yer 120 kilograma ulaşan kuvvetli yağmurun ardından bazı yerlerde sel felaketi yaşandı. Şiddetli yağışın yol açtığı hasarların tespit edilmesi amacıyla kentte kriz merkezi oluşturuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy, kriz merkezine başkanlık etti. Koçarlı ilçesi Çakmar ve Cincin mahallesinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, kuvvetli yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Efelerde kuvvetli yağışlardan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ileten Vali Aksoy, son durum hakkında bilgi aldı.



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