Aşırı hız ölüm getirdi

Balıkesir ve Aydın'da aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir Savaştepe geçişinde kayganlaşan yolda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Otomobil sürücüsü Canberk Altın (25) kazada ağır yaralanırken arkadaşı Ceyda Çakıroğlu (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde ise arkadaşıyla birlikte alkol aldığı ileri sürülen Davut Baştekin (32) yönetimindeki 09 ADB 911 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler araçta sıkışan sürücüyü kendi imkanları ile çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Kabaklı'nın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ/ÜMİT ÖZMEN