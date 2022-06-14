İP’li başkan Özcan konferansta poz verdi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde vatandaşlar sel baskınlarıyla uğraşırken, İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise vatandaşın yardımına koşmak yerine katıldığı konferansta tarih profesörü İlber Ortaylı'yı alkışladı. Özcan, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta 2 saat boyunca İlber Ortaylı'yı dinledi. Konferansın sonuna kadar koltuğundan kalkmayan Başkan Özcan, programın sonunda da Ortaylı'ya hediye sepeti sundu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

NAZİLLİLİ vatandaşlar ise Başkan Özcan'a ateş püskürdü. Özcan'ın hizmet yapmak yerine şov derdinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Yapılan uyarılara Nazilli Belediyesi duyarsız kaldı. Önlem alınmadığı için yağmurla birlikte ilçe sular altında kaldı. Belediyeden yardım istedik ama sesimizi duyuramadık. Biz yağmurla uğraşırken Özcan konferanstaymış. Başkanın derdi hizmet değil şov yapmakmış" diye konuştular. ■ İHSAN KARATAŞ