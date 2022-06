Aydın’da faciadan dönüldü! Parkta oynayan çocuklar dakikalarla kurtuldu

Devrilen ağaçlar sebebiyle kopan elektrik telleri vardı, hemen AYDEM'i de aradık, elektriği kesmek için geldiler. Çok şükür can kaybımız olmadı sadece hasarımız var. Can kaybımız olmadığı için mutluyuz. Çok şükür parka ağaç devrildiği an çocuklarımız yoktu. Yağmur başladığı an evlerine gitmişlerdi. Eğer orada olsalardı, bu ağaç onların üstüne devrilseydi çok büyük bir facia olabilirdi" dedi.