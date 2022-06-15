Aydın’da faciadan dönüldü! Parkta oynayan çocuklar dakikalarla kurtuldu

"ÇOK ŞÜKÜR ÇOCUKLARIMIZ YOKTU"

Yağmurun bir anda bastırdığını ve göz gözü görmez hale geldiğini ifade eden Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, "Bir anda fırtına, yağmur ve dolu yağdı. Biz ne olduğunu anlayamadan zaten baktık ağaçlar devrilmeye başladı. Bir anda afet geldi, Allah beterinden korusun. Çok kötü olduk yani çamları biran önce kesmemiz lazım. Çünkü yarın yine devrilecek o ağaçlar. İnşallah sesimizi duyarlar ve keserler. Efeler Belediyesini aradık sağ olsun başkanımız ekiplerini gönderdi.