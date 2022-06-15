Aydın’da faciadan dönüldü! Parkta oynayan çocuklar dakikalarla kurtuldu

Aydın'ın birçok ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir anda başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, mahalledeki birçok ağacı devirirken hayatı olumsuz etkiledi. Mahalle meydanında bulunan çocuk oyun parkındaki çam ağacı da şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Park içerisinde bulunan yaklaşık 10 metrelik çam ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi. Olay esnasında parkın boş olması facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.