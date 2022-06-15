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Haberler Aydın Sevgilisiyle görüntülü konuşurken canına kıydı

Sevgilisiyle görüntülü konuşurken canına kıydı

15.6.2022

Sevgilisiyle görüntülü konuşurken canına kıydı
SURİYE'DE uzman çavuş olarak görev yapan ve rapor alarak memleketi Aydın'a gelen uzman çavuş Ali Umut Kavas (23) mezarlıkta görüntülü konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı sırada kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayı cep telefonunun kamerasından canlı canlı gören kız arkadaşı şoka girerken Kavas'ın yakınları silah sesi duyarak jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede Kavas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kavas'ın, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. ■ KAZIM YÖRÜKC
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