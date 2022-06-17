Aydın İncirliova’da fırtına yıktı geçti! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İncirliova ilçesinde de etkisini hissettiren fırtınanın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde fırtınanın etkisi ile bir işletmeye ait masa ve sandalyelerin havada savrulduğu görülürken, ağaçlar da rüzgardan nasibini aldı. Öte yandan, fırtına nedeniyle Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısı uçtu. Çatının rüzgarın etkisi ile savrulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli çevre güvenliğini alarak kopan parçaları güvenli alana indirdi. Olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.